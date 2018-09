Actualidade

Os Estados Unidos anunciaram hoje o encerramento do gabinete da representação palestiniana em Washington, ao acusarem os dirigentes palestinianos de recusarem o diálogo com a administração de Donald Trump e não promoverem negociações de paz com Israel.

"A Organização de Libertação da Palestina [OLP] não tomou qualquer medida para permitir o início das negociações diretas e significativas com Israel", declarou em comunicado a porta-voz do departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, assegurando que Washington permitiu que os palestinianos mantivessem até agora a sua missão diplomática na capital federal apenas no caso de se empenharem num esforço de paz.

"Pelo contrário", argumenta o departamento de Estado, "os dirigentes da OLP condenaram o plano de paz americano sem mesmo o terem visto e recusaram falar com o Governo americano sobre os seus esforços de paz". Em consequência, "a administração decidiu que o gabinete da OLP em Washington vai encerrar de momento", anunciou Nauert, confirmando uma decisão que já tinha sido divulgada pelos dirigentes palestinianos.