A organização não-governamental Wildlife Conservation Society (WCS) apontou hoje o envolvimento das comunidades locais e o aumento do número de fiscais como os principais desafios no combate à caça furtiva na Reserva do Niassa, norte do país.

"Nós precisamos de trabalhar muito mais com as comunidades e também aumentar o número de fiscais", declarou à Lusa diretora do departamento de Conservação da WCS, Franziska Steinbruch, à margem de um debate sobre a caça furtiva na Reserva Nacional do Niassa realizado no Centro Cultural Americano em Maputo.

Com uma área de 42 mil metros quadrados, a Reserva do Niassa, localizada na província com o mesmo nome, no norte de Moçambique, é supervisionada por menos de 400 fiscais.