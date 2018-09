Actualidade

A 'startup' VIME, sediada no Porto, criou um casaco, que através de um sistema de iluminação inteligente, permite "aumentar a segurança" e reduzir as taxas de acidentes fatais de peões, revelou hoje um dos responsáveis.

Em declarações à Lusa, Filipe Magalhães, diretor científico e tecnológico daquela empresa de base tecnológica em fase de desenvolvimento, explicou que através da "fibra ótica distribuída ao longo do casaco", designado de MUSGO, a segurança e a visibilidade dos peões aumentam.

"No mercado existem soluções com iluminação, mas nenhuma controlada pelo telemóvel e que tira partido dos sensores. Assim como da fibra ótica, que distribuída ao longo do casaco permite uma maior iluminação do peão", frisou.