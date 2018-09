Actualidade

Mais de 300 militantes do histórico partido angolano FNLA, concentrados há uma semana à frente da sede, em Luanda, anunciaram hoje ter destituído o líder e que estão a preparar o anúncio de uma direção de transição.

Em declarações hoje à agência Lusa, a porta-voz do grupo, Lucinda Roberta, disse que os militantes solicitaram a 30 de agosto um encontro com Lucas Ngonda, líder da Frente Nacional para a Libertação de Angola (FNLA) e o único deputado do partido eleito para a Assembleia Nacional, não obtendo qualquer resposta.

Em frente à sede nacional do partido, explicou, estão concentradas 312 pessoas, que se vão manter no local até ao anúncio dos integrantes da direção de transição, o que deverá acontecer na quarta-feira.