Actualidade

A seleção portuguesa de futebol vai hoje alinhar frente à Itália, na primeira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com o mesmo 'onze' que empatou com a Croácia (1-1), no particular de quinta-feira.

Fernando Santos, selecionador de Portugal, que insiste assim no mesmo alinhamento, não poderá contar hoje no banco com Rony Lopes e Raphäel Guerreiro, ambos dispensados por lesão.

Curiosamente, o lateral esquerdo do Borussia Dortmund alinhou pela equipa das 'quinas' diante do Uruguai (1-2), nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, a 30 de junho, no último encontro oficial de Portugal e que ditou o adeus à Rússia.