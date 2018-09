Actualidade

O candidato às presidenciais do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), atingiu 30% das intenções de voto, indica a primeira sondagem após ter sido vítima de uma facada durante uma ação de campanha, divulgada hoje.

Com um aumento de quatro pontos percentuais em relação à semana anterior, Bolsonaro é seguido pelo candidato Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que mantém 12% das intenções de voto, de acordo com uma sondagem encomendada pelo banco BTG Pactual ao Instituto FSB.

A sondagem foi realizada durante o fim de semana, logo após o ataque direcionado ao candidato do PSL, esfaqueado na última quinta-feira, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.