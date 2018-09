Actualidade

A Federação Internacional de Ténis (ITF) respaldou hoje a atuação do árbitro Carlos Ramos no incidente protagonizado pela norte-americana Serena Williams, na final feminina do Open dos Estados Unidos.

Em comunicado, a ITF destaca o trajeto e a correra atuação do árbitro português, face à atitude daquela tenista, na final que veio a perder ante a japonesa Naomi Osaka.

"Carlos Ramos é um dos árbitros mais experientes e respeitados no ténis. As decisões (...) estavam de acordo com as regras pertinentes e foram reafirmadas com a decisão da organização do US Open em multar Serena Williams pelas três ofensas que fez", refere o comunicado.