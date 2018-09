Actualidade

O Hospital de São Francisco Xavier vai reformular a central de cogeração, seguindo as orientações das entidades nacionais de saúde, num investimento que ascende a um milhão de euros, que minimizará o risco de surtos de 'legionella'.

Em comunicado, o conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) dá conta de já ter recebido a autorização necessária do gabinete do secretário de Estado do Orçamento para a concessão de exploração da Unidade de Cogeração (para fornecimento de energia térmica) do Hospital de São Francisco Xavier, contemplando as orientações técnicas das Entidades Nacionais de Saúde.

O valor total do contrato, para quatro anos, ascende a cerca de um milhão de euros, especifica o comunicado.