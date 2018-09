Actualidade

O futebolista croata do Benfica Filip Krovinovic mostrou-se hoje feliz por sentir que o seu regresso à competição está cada vez mais perto e espera que isso aconteça já no próximo mês de outubro.

"Como falta pouco tempo para voltar, depois de uma paragem tão longa, sinto-me mais alegre. É complicado estar de fora, a treinar sozinho, a ver os colegas jogar. Sinto-me bem e espero jogar uns minutos já em outubro", disse Krovanovic, em entrevista à BTV.

No entanto, reconhece que também sente alguma ansiedade pela proximidade do regresso: "Sim, sinto-me um pouco ansioso porque estou parado há quase oito meses. É muito tempo e quero muito treinar, ganhar ritmo e voltar a jogar com os meus companheiros".