O presidente do Sporting de Braga disse hoje que a Supertaça de futebol feminino que a equipa conquistou domingo, diante do Sporting, "vai ser o primeiro de muitos títulos" que o clube vai conquistar na modalidade.

A câmara municipal de Braga recebeu o plantel nos Paços do Concelho para homenagear a vitória de domingo, em Viseu, no desempate por grandes penalidades (5-4), após o empate 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

"Quero cumprimentar e deixar uma palavra de gratidão às jogadoras que conquistaram este troféu, que há muito tempo ambicionávamos, desde a primeira hora em que estamos neste projeto do futebol feminino", afirmou o líder 'arsenalista'.