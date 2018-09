Liga das Nações

Um golo de André Silva, logo no início da segunda parte, deu hoje a vitória a Portugal sobre a Itália, no arranque luso da Liga das Nações de futebol, e a liderança do Grupo 3 da Liga A da prova.

No estádio da Luz, em Lisboa, Portugal apresentou-se assumidamente sem Cristiano Ronaldo e mesmo sem o seu líder incontestado ganhou por 1-0 a uma seleção transalpina em plena renovação, após ter falhado a presença no Mundial que decorreu na Rússia.

André Silva, avançado do Sevilha, de Espanha, fez o único golo da noite, aos 48 minutos, rematando na área uma bola muito colocada, após passe de Bruma, jogador do Leipzig.