Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) defendeu hoje que as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) não podem ser transformadas num "instrumento de captura de generosos benefícios fiscais" para proprietários dos imóveis, como aconteceu no Bairro do Aleixo.

"As ARU não podem ser transformadas num instrumento de captura de generosos benefícios fiscais como o IVA, o IMI, o IMT, o IRS, por parte dos proprietários dos imóveis. Estas observações ganham todo o sentido, até porque muita gente do Porto tem estado a sofrer as consequências dramáticas de uma decisão iníqua tomada há quase dez anos de fazer do Bairro do Aleixo uma das primeiras operações de reabilitação urbana do país. Hoje não podem restar dúvidas que foi um negócio imobiliário", afirmou o deputado do BE Joel Oliveira, durante a sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto.

O bloquista lembrou que a nível nacional as áreas de reabilitação urbana já ultrapassaram as 800, e defendeu que "motor da declaração da ARU do Aleixo não foi a melhoria das condições de habitabilidade dos residentes ou a reabilitação do edificado".