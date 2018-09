Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou hoje, por maioria, comunicar "à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) que o município do Porto não pretende, no ano de 2019, a transferência das competências".

A decisão vem na sequência da tomada de posição do executivo municipal, na reunião de câmara de 04 de setembro, data em que o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, assumiu que, se a autarquia não comunicasse até 15 de setembro a sua decisão, estaria a passar um cheque em branco.

Na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto, o autarca apresentou as conclusões do parecer que sustenta que a nova lei-quadro determina o dia 15 de setembro como prazo limite, para que as autarquias comuniquem que não pretendem a transferência de competências em 2019.