Actualidade

Um novo movimento político e social contra "a ditadura" do Governo de Daniel Ortega foi apresentado na segunda-feira na capital da Nicarágua, com o principal objetivo de pressionar o Conselho Supremo Eleitoral a antecipar as eleições.

"Todos os nossos esforços se concentram em aumentar a pressão nacional e internacional, até que a ditadura convoque eleições antecipadas", declarou a Aliança Democrática Nicaraguense (ADN).

O coordenador nacional da ADN, Martín Buitrago, explicou que a nova organização irá "enfrentar a ditadura armada e paramilitar com o apoio de todos os setores do país", mas também com a ajuda da comunicação internacional.