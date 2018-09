Actualidade

Dezenas de pessoas morreram na segunda-feira na sequência de uma explosão de um depósito de gás na Nigéria, disse o Presidente do país, Muhammadu Buhari, sem avançar mais detalhes.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), Buhari expressou a sua "forte preocupação com o alto custo" do acidente, do qual resultaram "vários mortos".

A agência Associated Press (AP), que cita uma testemunha, fala em pelo menos 18 mortos e mais de 40 feridos.