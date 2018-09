Actualidade

A Fretilin, maior força da oposição em Timor-Leste, assinalou hoje o 44.º aniversário com um apelo para que os valores da luta pela libertação do país levem à cada vez maior participação da população no desenvolvimento nacional.

"Já é hora de incluir todo o povo no processo de desenvolvimento nacional de forma a garantir a participação e contribuição de todos, em todo o processo", disse José Reis, secretário-geral adjunto da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), num comunicado enviado à Lusa.

"A participação e contribuição de todos os timorenses, no processo de desenvolvimento, garantirá o reforço da democracia na nossa pátria Timor-Leste", acrescentou.