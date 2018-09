Actualidade

O Governo Regional da Madeira regulamentou, através de duas portarias, as condições para o exercício das atividades no meio marinho da Reserva Natural das ilhas Desertas e das Selvagens bem como o respetivo regulamento relativo às atividades humanas.

Com a publicação destas duas portarias autónomas, mas com o mesmo objetivo e que entram hoje em vigor, ficam regulamentadas as condições de acesso às duas reservas protegidas do arquipélago.

O executivo argumenta que "as áreas protegidas da Região constituem um importante recurso natural regional, cuja procura turística tem aumentado exponencialmente ao longo dos últimos anos", para além de "que o turismo de natureza e científico é um tipo de turismo que não colide com os valores subjacentes à criação das áreas protegidas".