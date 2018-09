Ano letivo

O ministro da Educação prometeu, durante meses, sobretudo no parlamento, uma abertura de ano letivo com tranquilidade, mas, perante o falhanço das negociações com os professores na última semana, os sindicatos prometem uma tempestade.

Depois de um arranque envolto em polémica no ano passado, com problemas com os concursos de professores, sobretudo o de mobilidade interna, que o parlamento obrigou o Ministério da Educação a repetir este ano, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, passou os últimos meses a garantir, em cada audição parlamentar, tranquilidade no início do ano letivo, que decorre a partir de quarta-feira.

Mas se das colocações deste ano não há notícias de problemas, já as negociações sobre a recuperação do tempo de serviço congelado prometem ser a pedra-de-toque para um calendário de contestação que já agendou protestos até à aprovação do Orçamento do Estado para 2019, mas que se pode estender pela campanha eleitoral adentro, até às legislativas.