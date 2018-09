Ano letivo

Com o novo diploma de educação inclusiva, chega este ano às escolas "um novo paradigma", extensível a todos os alunos, que vai obrigar as escolas a não trabalharem só para o 'aluno médio', dizem os diretores.

"Foram muitos anos [a trabalhar] sobre um paradigma e as escolas vão ter de mudar de 'chip'. É outra forma de trabalhar. Esta educação inclusiva abrange qualquer aluno da escola, não têm de ser miúdos com dificuldades de aprendizagem. Qualquer aluno está no âmbito da educação inclusiva, que não é uma área só da educação especial, mas de todos os professores", disse à Lusa Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

O dirigente acredita que, pela publicação tardia do diploma, já no final de julho, este será um ano de transição e adaptação ao novo enquadramento legal nas escolas, até porque os professores não tiveram muito tempo para "apreender o documento" que "não se operacionaliza nas escolas de um dia para o outro".