Actualidade

Um novo romance de Hélia Correia, um inédito de Michel Foucault e uma edição de "O Banquete", de Platão, com as ilustrações da pintora Maria Helena Vieira da Silva, são algumas das novidades editoriais da Relógio d'Água.

Entre as obras a publicar até ao final do ano está o livro "Um bailarino na batalha", o primeiro romance de Hélia Correia depois de "Adoecer" (2010), e o quarto volume inédito de "História da Sexualidade" ("As confissões da carne"), de Michel Foucault.

A editora de Francisco Vale vai lançar também "O Banquete", do filósofo Platão, com tradução de Maria Teresa Schiappa de Azevedo, que será dado a conhecer com as 39 ilustrações que Maria Helena Vieira da Silva fez para a obra saída em França, no início da década de 1970.