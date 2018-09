Actualidade

Portugal estava em agosto e pelo sexto mês consecutivo sem seca meteorológica, quando há um ano estava com 60% do território continental em situação de seca severa e extrema, segundo o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com índice meteorológico de seca (PDSI) disponível hoje no 'site' do IPMA, a 31 de agosto 8,3 % do território estava na classe de seca fraca, 63,1 % na classe normal e 28,5 % na classe de chuva fraca.

"Estes 8,3% ainda não são significativos uma vez que estamos no verão e esta percentagem diz respeito a alguns sítios do país. É uma coisa pontual. Só consideramos que há seca meteorológica quando temos uma percentagem de seca moderada durante pelo menos dois meses consecutivos", explicou à Lusa fonte do Instituto.