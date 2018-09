OE2019

A CIP - Confederação Empresaria de Portugal apresentou hoje 50 propostas para serem incluídas no próximo Orçamento do Estado (OE) e quer garantias de que os impostos sobre as empresas não são agravados.

No documento hoje apresentado "Promover a Produtividade Acelerar o Crescimento", a CIP estrutura as suas propostas em quatro grandes eixos: promover o investimento, fomentar condições de capitalização e financiamento, adequar o mercado de trabalho e melhorar o ambiente de negócios.

Transversalmente, para assegurar a previsibilidade do sistema fiscal, a CIP quer garantir que a tributação que incide direta ou indiretamente sobre as empresas "não é agravada e que não serão criados novos impostos que afetem as empresas".