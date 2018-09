Actualidade

O Centro Pompidou, em Paris, vai ter duas obras de Rui Chafes que vão ser apresentadas no dia em que o escultor inaugura, na delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian, uma exposição com obras de Alberto Giacometti.

A 01 de outubro, as esculturas "Carne Invisível" e "Carne Misteriosa" (2013) vão ser apresentadas e expostas no seio da coleção permanente do Musée National d'Art Moderne, na sala 32, graças a uma doação anónima que leva, pela primeira vez, obras de Rui Chafes para o Pompidou.

As obras tinham sido mostradas em Paris, em 2017, na Galerie Mendes, no âmbito do projeto Lusoscopia do Instituto Camões em França, quando o galerista Philippe Mendes deu ao escultor português 'carta branca' para expor trabalhos no meio de pinturas dos séculos XVI e XVII.