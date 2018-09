Actualidade

Os empréstimos concedidos pelos bancos para habitação totalizaram 919 milhões de euros em julho, com juros médios mais baixos e no mês em que entraram em vigor as novas regras do Banco de Portugal (BdP), divulgou hoje o supervisor.

O valor emprestado pelos bancos para a compra de casa recuou 71 milhões de euros em julho face aos 990 milhões de euros de junho - mês em que foi atingido o valor mais alto dos últimos oito anos - mas foi, ainda assim, o segundo valor mensal mais elevado desde o início do ano.

Face aos 682 milhões de euros de empréstimos à habitação concedidos em julho de 2017, registou-se um aumento homólogo de 34,8%.