Actualidade

A Associação de Municípios disse que hoje deve chegar a um consenso com o Governo sobre os diplomas setoriais relativos a oito áreas de transferência de competências, ficando em aberto o acordo sobre educação, saúde, cultura e proteção civil.

A descentralização relacionada com as áreas portuárias, as estruturas de atendimento ao cidadão, o património, as freguesias, a habitação, a proteção, saúde animal e segurança alimentares, a ação social e o transporte de passageiros em vias navegáveis interiores são os setores que os municípios poderão consensualizar hoje com o Governo, admitiu o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) Manuel Machado.

A Associação de Municípios tem agendada para as 17:00 de hoje, em Lisboa, uma reunião com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que tutela o poder local, e com o secretário Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, para continuar a debater a transferência de competências para os municípios, que envolve um total de 23 diplomas setoriais, 11 dos quais foram consensualizados ao longo deste processo de descentralização, iniciado em agosto de 2016, disse Manuel Machado.