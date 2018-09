Actualidade

Voluntários das organizações não-governamentais (ONG) alemãs cujos navios de resgate humanitários estão retidos em portos malteses há mais dois meses manifestaram-se hoje em Malta, acusando o Governo de Joseph Muscat de ser responsável pela morte de centenas de pessoas no Mediterrâneo.

Apoiantes e voluntários do Lifeline - cujo capitão, o alemão Claus-Peter Reisch, está a ser julgado em Malta por alegadas irregularidades no registo do navio -, do Seefuchs e do Sea Watch 3, os três navios arrestados em Malta, desfilaram em La Valetta com mãos algemadas e manchadas de vermelho e criticaram o comportamento dos dirigentes europeus.

Num comunicado, a Mission Lifeline, cujo navio está retido há 75 dias, responsabilizou o primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat, a chanceler alemã, Angela Merkel, e outros políticos europeus pelo afogamento de mais 380 pessoas devido ao bloqueio das operações de salvamento civil no Mediterrâneo.