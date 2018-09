Actualidade

Um grupo de 66 enfermeiros está a reclamar quase meio milhão de euros em direitos e créditos ao Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), numa ação que começou hoje a ser julgada no Tribunal do Trabalho de Aveiro.

Os queixosos são enfermeiros com contrato individual de trabalho, a maioria dos quais a laborar no Hospital de Aveiro.

Os autores dizem que viveram uma "situação de injustiça" desde 2013, quando foi estabelecido um salário base para os enfermeiros, ficando a trabalhar mais horas e a ganhar menos do que os colegas com vínculo à função pública.