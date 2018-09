Actualidade

O Sporting de Braga vai recorrer do castigo de um jogo à porta fechada decretado hoje pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o que, desde logo, suspende a pena.

Em comunicado, a SAD 'arsenalista' frisa a "surpresa" com que recebeu a punição e anuncia "o recurso, com efeitos suspensivos", para o Pleno do CD federativo, "ao qual esta sociedade vai apelar por entender que a pena aplicada é desconforme com os factos imputados".

Em causa estão "ocorrências", que o clube não especificou, durante o jogo que opôs os bracarenses ao Sporting, a 31 de março, na 28.ª jornada da I Liga da época passada (triunfo dos 'arsenalistas' por 1-0).