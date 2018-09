Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 manteve-se hoje na corrida ao Europeu da categoria, ao vencer por 2-0 no País de Gales, em encontro do Grupo 8 de apuramento, disputado em Bangur.

O ex-benfiquista André Horta, aos 35 minutos, e o benfiquista João Félix, aos 73, apontaram os tentos da formação das 'quinas', que jogou reduzida a 10 unidades desde os 59, altura em que Yuri Ribeiro, outro jogador do Benfica, viu o segundo cartão amarelo.

Na classificação, Portugal manteve-se no terceiro lugar, com 16 pontos (oito jogos), contra 18 da Roménia (oito), que ascendeu hoje à liderança, ao vencer em casa por 2-0 a Bósnia-Herzegovina, relegada para o segundo posto, também com 18 pontos (nove).