Incêndios

(CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO) Lisboa, 11 set (Lusa) - Dois incêndios lavram hoje à tarde em Santarém, mobilizando um total de 270 bombeiros, apoiados por 72 veículos e seis meios aéreos, no combate às chamas, tendo já obrigado ao encerramento da A15, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o comandante José Carlos Pereira, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o primeiro incêndio deflagrou às 16:02 na zona de Casais Porto Oliveira, freguesia de Abitureiras (concelho de Santarém), e está a ser combatido por 177 bombeiros, 49 veículos e cinco meios aéreos. (CORREÇÃO DA REFERÊNCIA A ABITUREIRAS, QUE É UMA FREGUESIA DO CONCELHO DE SANTARÉM E NÃO UM CONCELHO)

O outro incêndio lavra desde as 16:49 na zona de Malaqueijo (concelho de Rio Maior), envolvendo 93 operacionais, 23 veículos e um meio aéreo no combate às chamas.