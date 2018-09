Actualidade

O presidente do PSD disse hoje que as próximas eleições autárquicas são "importantíssimas" para a "real implantação estrutural do partido" no terreno, lembrando que desde 2005 o PSD tem "vindo a cair" nestas eleições.

No encerramento da apresentação do Conselho Estratégico Nacional (CEN), durante o qual chegou a ser anunciada a sua ausência devido a uma questão pessoal, Rui Rio considerou que o PSD tem, a partir de agora, de estar "ativo concelho a concelho" no que concerne à atividade autárquica, particularmente onde é oposição.

"Passou-se um ano desde as últimas eleições autárquicas, portanto, faltam três anos para as próximas, não é grave que durante o primeiro ano as coisas não tenham grande dinâmica, mas já é grave se, a partir de agora, o partido não estiver ativo concelho a concelho", frisou.