OCDE

O Brasil aumentou, nos últimos anos, o investimento na educação infantil até aos 5 anos de idade, ficando à frente de outros países da América Latina, de acordo com um relatório publicado na terça-feira.

No entanto, no relatório "Education at a Glance 2018", publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o montante gasto por criança está entre os mais baixos no conjunto dos países analisados.

Segundo o documento, publicado na terça-feira, o Brasil passou de um investimento equivalente a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2010, para o equivalente a 0,7% em 2015, em creches e no ensino pré-escolar.