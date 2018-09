Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou que os partidos estão "profundamente descredibilizados" perante a opinião pública, e defendeu que é fundamental alterar a forma de militância sob o risco de o descrédito ser "ainda maior".

"Os partidos estão profundamente descredibilizados perante a opinião pública (...), acho que ela tem razão e não sabe muito bem como as coisas se passam, se soubesse ainda teria pior [opinião], temos de ter consciência disso", afirmou o social-democrata no encerramento da apresentação do Conselho Estratégico Nacional (CEN), na terça-feira, na Maia, no distrito do Porto, onde chegou a ser anunciada a sua ausência devido a questões pessoais.

Por esse motivo, o ex-autarca da Câmara Municipal do Porto referiu que os partidos têm de mudar a forma de militância ou "a cada ano o descrédito" será maior.