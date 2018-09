Actualidade

O primeiro-ministro australiano disse esperar que "a justiça seja feita" no caso de um homem, identificado como 'Testemunha K', cujo julgamento vai começar hoje, em Camberra, por ter divulgado escutas ilegais australianas ao Governo timorense.

"É nossa intenção que as coisas sejam conduzidas de uma forma que permita que a justiça seja feita", disse Scott Morrison, em declarações aos jornalistas horas antes do início do julgamento.

"Terá sempre o apoio da Austrália e dos serviços consulares que qualquer australiano pode esperar. Mas ao mesmo tempo temos que respeitar as leis dos nossos vizinhos e de outros países", afirmou, na conferência de imprensa transmitida em direto pelas televisões australianas.