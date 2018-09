Actualidade

O Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT) em Díli acolhe este mês uma mostra de "cinema de resistência" que trará ao público timorense três filmes brasileiros baseados em factos reais do século passado.

De acordo com a embaixada do Brasil em Díli, a mostra apresenta filmes "baseados em factos reais do século XX, que receberam prémios" com retratos de várias formas de resistência.

A mostra arranca no sábado com o filme de 2004 "Olga" de Jayme Monjardim, que usa uma história de amor, entre Luís Carlos Prestes e Olga Benário, para retratar a resistência à ditadura das décadas de 30 e 40 do século passado.