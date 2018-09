Actualidade

Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e regiões.

De acordo com o 'site' da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde 1992.

A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 01 e 08 de setembro na cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335 alunos de 87 países ou regiões.