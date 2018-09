Actualidade

Os sindicatos dos trabalhadores da transportadora aérea Ryanair vão anunciar na quinta-feira, em Bruxelas, o dia da greve europeia, prevista para o final de setembro, disseram à Lusa fontes sindicais.

As mesmas fontes precisaram que está marcada uma conferência de imprensa durante a manhã de quinta-feira, em Bruxelas, e que para a tarde estão agendadas reuniões com os chefes de gabinete do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e da comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade dos Trabalhadores, Marianne Thyssen.

Anunciada como a maior greve na companhia aérea de baixo custo, a imprensa internacional avançou que o protesto de pilotos, tripulantes de cabine e de 'handling' de vários países, incluindo Portugal, deverá acontecer a 28 de setembro, mas ainda não houve confirmação oficial da data.