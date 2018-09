Actualidade

Vladimir Putin disse hoje que a Rússia identificou os dois homens suspeitos do envenenamento do ex-espião Sergei Skripal acrescentando que "são civis" que não integram os serviços secretos militares russos tal como afirma o governo britânico.

"Nós sabemos de quem se trata. Sabemos quem são, mas esperamos que eles apareçam para dizerem quem são", disse Putin durante um fórum económico que decorre no extremo oriental da Rússia.

"São civis, com toda a certeza", acrescentou o presidente russo frisando que os dois russos não são responsáveis pelo envenenamento do ex-agente russo Sergei Skripal e da filha, no passado mês de março, em Inglaterra.