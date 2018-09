Incêndios

Um total de 5.673 famílias tiveram comunicações eletrónicas, entre as quais telefónicas, afetadas pelo incêndio de Monchique, que ocorreu em agosto passado, e 307 dessas ligações ainda estão por repor, informou hoje o Governo.

Intervindo na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, indicou que "algumas centenas de ligações" foram destruídas ou danificadas pelo incêndio que deflagrou no concelho algarvio de Monchique e que decorreu entre 03 e 10 de agosto.

O governante, que estava a ser ouvido no seguimento de um requerimento do PCP sobre as ligações destruídas nos incêndios e respondia a questões do PSD, precisou que, "de acordo com a informação disponibilizada pelo regulador [a Autoridade Nacional de Comunicações - Anacom], 5.673 famílias foram afetadas".