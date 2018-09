Estado da União

O presidente da Comissão Europeia apelou hoje à supressão das "fronteiras internas" erigidas na União Europeia, instando a presidência austríaca do Conselho Europeu a dar "o passo decisivo indispensável" para uma "reforma equilibrada" em matéria de migrações.

No seu último discurso sobre o "Estado da União", diante do Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França), Jean-Claude Juncker assumiu-se contra as fronteiras internas erguidas dentro do espaço Schengen, em resposta à crise das migrações.

"Onde [as fronteiras] foram restabelecidas, devem ser suprimidas. Se se mantiverem, isso significará um retrocesso inaceitável atendendo ao que é a Europa", defendeu.