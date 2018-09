Incêndios

A Altice já se comprometeu a enterrar cerca de 1.000 quilómetros de cabos para evitar danos nas ligações em fenómenos como incêndios, informou hoje o Governo, afirmando que ainda quer mais 275 quilómetros de cabos enterrados este ano.

Falando na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, lembrou que uma das medidas adotadas pela Infraestruturas de Portugal (IP) para evitar a destruição ou a danificação das ligações - como aconteceu nos incêndios de Pedrógão Grande e noutros concelhos da região centro, no ano passado, e na serra de Monchique, este ano - foi a "disponibilização de condutas enterradas".

"Há uma operadora que já avançou com um contrato concreto, a Meo, que contratou o enterramento de cerca de mil quilómetros nas zonas mais críticas", indicou o governante, que estava a ser ouvido no âmbito de um requerimento do PCP.