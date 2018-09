Pedrógão Grande

O município de Pedrógão Grande congratulou-se hoje com a celeridade que o Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária concederam aos inquéritos judiciais sobre os apoios à reconstrução de casas ardidas no concelho.

"A Câmara de Pedrógão congratula-se com a celeridade que os serviços do MP e da PJ entenderam conceder a estes inquéritos", afirma em comunicado a autarquia presidida por Valdemar Alves (reeleito em 2017 em listas do PS, após ter cumprido um primeiro mandato pelo PSD), defendendo que "é através dos órgãos próprios da Justiça - e não na praça pública - que se apuram serenamente os factos e se repõe a verdade objetiva".

Esta posição da Câmara de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, é uma reação às buscas e diligências de investigação que a PJ está hoje a realizar no edifício principal da autarquia e na Casa Municipal da Cultura, onde funciona o gabinete do Fundo REVITA.