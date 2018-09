Actualidade

O papa Francisco aceitou o pedido de renúncia do governo pastoral da diocese de Formosa, no Brasil, apresentado pelo bispo José Ronaldo Ribeiro, acusado de desviar as angariações que recebeu dos paroquianos, anunciou hoje a Santa Sé.

Em comunicado, a Santa Fé refere que o papa Francisco nomeou o administrador apostólico com "sede vacante", isto é, aguarda a nomeação de um novo bispo, Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba.

O bispo José Ronaldo Ribeiro foi preso a 19 de março, juntamente com o seu vigário-geral e outros quatro padres, acusados de desviar as angariações que receberam dos paroquianos.