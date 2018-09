Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou hoje os governadores das províncias do Bié, Lunda Sul, Cunene, Huambo, Huíla e Zaire, alguns dos quais líderes históricos ao longo dos 39 anos de liderança em Angola de José Eduardo dos Santos.

A informação consta de uma nota da Casa Civil do Presidente da República, referindo que as exonerações, por decreto, ocorrem por "conveniência de serviço".

Noutro decreto, João Lourenço, Presidente desde setembro de 2017 e que, no passado sábado foi eleito líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) no VI Congresso Extraordinário do partido, nomeou os novos governadores.