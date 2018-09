Actualidade

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje mista no início da sessão, com as empresas do setor energético em alta, antes da chegada do furacão Florence à costa leste norte-americana.

ÀS 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,12% para 26.003,42 pontos e o tecnológico Nasdaq descia 0,24% para 7.953,21 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,06% para 2.886,13 pontos.