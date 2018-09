Actualidade

A Associação de Lesados do Banif (ALBOA) acusou hoje o Banco de Portugal de, no processo de liquidação do banco, "beneficiar" os credores Fundo de Resolução e Novo Banco "em prejuízo" de "milhares de pequenos credores" concentrados na Madeira.

"O Banco de Portugal [BdP] conseguiu que o juiz da resolução Banif [Banco Internacional do Funchal] acatasse a proposta de mudar a sede do processo de falência do Funchal para Lisboa a fim de beneficiar dois credores de grande dimensão - o Fundo de Resolução e o Novo Banco - em prejuízo dos milhares de pequenos credores, localizados em grande número na Madeira", sustenta a associação em comunicado.

Acusando o banco central de tentar "poupar dinheiro com os 'pequenos' para proteger os 'grandes'", a ALBOA cita uma petição inicial enviada em 26 de agosto pelo BdP ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com vista ao início da Ação Especial de Insolvência do Banif.