Actualidade

O Governo do Botsuana, país que alberga a maior população mundial de elefantes, lançou hoje um debate público sobre a possibilidade de retomar a caça a estes animais para responder às queixas dos agricultores, sobre destruição de plantações.

O Presidente do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, lançou hoje oficialmente o debate público sobre esta questão sensível, durante uma visita a Maun, a capital turística, no nordeste do país, anunciou o ministro responsável por este dossiê, Pelonom Venson-Moitoi.

A consulta nacional vai durar um mês e será depois elaborado um relatório para ser apresentado ao Governo, referiu o ministro, na sua conta do Twitter.