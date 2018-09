Actualidade

A peça "Timão de Atenas", de William Shakespeare, assinala, na quinta-feira, a abertura da temporada 2018/2019 do Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa, marcada por outra encenação de Nuno Cardoso, "Apeadeiro".

A peça de Shakespeare (1564-1616) conta a história do ateniense Timão que gasta todo o dinheiro, entregando-o a amigos e pessoas interesseiras, antes de se tornar misantropo, estabelecendo "uma reflexão sobre dívida, mentira e hipocrisia social", disse à Lusa o encenador Nuno Cardoso, quando da estreia da peça, no Porto, em abril passado.

Trata-se de "um retrato cruel, mas ao mesmo tempo irónico, quase 'fársico', das relações de interesses, que se estabelecem, e do 'lobbysmo', como agora se diz. Por detrás disso tudo está a crueldade da dívida, da economia real, do deve e do haver registado ou, no nosso caso, os atores do recibo verde e da entrega do IRS", sublinhou o diretor artístico da companhia Ao Cabo Teatro.