Actualidade

A produção petrolífera angolana voltou a descer, em agosto, o equivalente a 8.000 barris diários face a junho, mas mantendo-se como o segundo maior produtor africano, atrás da Nigéria, segundo dados da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

De acordo com o último relatório mensal da OPEP, divulgado hoje, Angola atingiu em agosto uma produção diária de 1,448 milhões de barris de crude, face aos 1,456 milhões do mês anterior, com dados baseados em fontes secundárias da organização.

Este é o segundo pior resultado de Angola em 2018, depois de em junho ter produzido 1,444 milhões de barris por dia.