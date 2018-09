Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent superou hoje os 80 dólares no mercado de Londres, por se recear que o furacão Florence possa atingir a costa leste norte-americana, afetando o fornecimento de energia na região.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, negociava às 15:40 (hora de Lisboa) a 80,06 dólares, aproximando-se de 80,50 dólares, o nível mais elevado desde 2014.

No mercado de Nova Iorque, o preço do barril de petróleo do Texas (WTI) para entrega em outubro também seguia em alta e negociava a 70,20 dólares.